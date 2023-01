PS vai viabilizar comissão parlamentar de inquérito à TAP

O líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias © António Pedro Santos/Lusa

O PS vai viabilizar uma comissão parlamentar de inquérito à TAP, depois da indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis. O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, explicou que a maioria absoluta decidiu dar luz verde apenas à proposta do Bloco de Esquerda.

Na semana passada, durante uma reunião da bancada socialista, o líder parlamentar do PS admitiu analisar as propostas de outros partidos, como o Bloco de Esquerda e o Chega, sobre a eventual constituição de uma comissão de inquérito à gestão da TAP.

O PSD avisou que, caso o PS inviabilizasse as propostas da oposição, admitia avançar para um pedido potestativo, obrigando à realização da comissão parlamentar de inquérito.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho na TAP por sete dias, entre 25 e 31 de janeiro, de acordo com uma nota enviada aos associados.

