PS vai votar a favor do discurso de Zelensky na Assembleia da República

Volodymyr Zelensky

Por Carolina Quaresma com José Milheiro 06 Abril, 2022 • 09:00

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Partido Socialista (PS) defende que o Parlamento tem todo o interesse em ouvir o Presidente da Ucrânia. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, assegura que a bancada socialista vai votar a favor do requerimento do PAN para que Zelensky possa dirigir-se aos deputados portugueses.

"O Presidente Zelensky é um homem que hoje lidera o seu país contra a agressão e contra a invasão da Federação russa. É um ator político central neste mundo em que vivemos e que se transformou muito a partir do dia 24 de fevereiro e, por isso, o nosso entendimento é que a Assembleia da República tem todo o interesse em ouvir, mas também em expressar solidariamente o seu apoio ao presidente Zelensky e a todo o povo ucraniano", afirma Brilhante Dias à TSF.

Apesar de ter sido uma proposta de outro partido, "terá naturalmente o apoio do PS pela pertinência que tem", acrescenta.

Tal como avançou o jornal Público, tudo indica que essa aprovação por parte da Assembleia da República vai chegar a Belém ainda esta quarta-feira, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa deverá enviar imediatamente o convite para o Presidente ucraniano.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.480 civis, incluindo 165 crianças, e feriu 2.195, entre os quais 266 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

