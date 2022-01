PS vence e Chega é a terceira força política. Consulte as projeções

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A três projeções à boca das urnas reveladas este domingo pelos principais canais de televisão portugueses dão ao PS a vitória nestas eleições legislativas, sem maioria absoluta. Os socialistas reúnem entre 36,6% e 42,6% da votação e o PSD entre 26,7% e 35%.

A terceira força política, segundo apontam as projeções, será o Chega, com valores entre os 3,8% e os 8,5%.

Segue-se a Iniciativa Liberal, com 3,5% a 8,5% dos votos deste domingo.

A CDU consegue entre 2,5% e 6,5% e o Bloco de Esquerda reúne entre 2,4% e 7%.

O CDS conseguirá entre 0,1% e 3,6%, o PAN entre 0,2% e 3,7% do apoio e o Livre tem entre 0,2% e 3,7%.

O estudo da Universidade Católica para a RTP, o PS conquista 37% a 42% dos votos, seguido do PSD, com 30% a 35%. O Chega surge como terceira força política do país, com 5% a 8%.

A Iniciativa Liberal consegue 4% a 7% da votação, o Bloco de Esquerda 3% a 6%, e a CDU tem 3% a 5%.

CDS, PAN e Livre reúnem 1% a 3% da votação deste domingo.

No exercício da ICS/ISCTE-GfK/Metris para a SIC, o PS lidera com 37,4% a 41,4% dos votos, seguido do PSD com 26,9% a 30,9%.

O Chega deve ser terceiro, com 5,0% a 6,5%, seguido da Iniciativa Liberal, com 4,7% a 7,7% dos votos deste domingo.

Seguem-se o Bloco de Esquerda, com 3,0% a 6,0%, e a CDU, com os mesmos valores.

O CDS surge com 0,6% a 2,6% dos votos, seguido pelo PAN, com 0,5% a 3,1% e pelo Livre, com 0,4% a 2,4%.

Nas projeções da Pitagórica para a TVI e CNN, o PS reúne 37,5% a 42,5% da votação dos portugueses, seguindo-se o PSD com 26,7% a 31,7%.

Em terceiro lugar surgem o Chega, com 4,5% a 8,5%, e a Iniciativa Liberal, também com 4,5% a 8,5% dos votos portugueses.

Surgem de seguida o Bloco de Esquerda, com 3,0% a 7,0%, e a CDU, com 2,5% a 6,5%.

O Parlamento deve ficar fechado com o CDS, que reúne entre 0,9% e 2,9% e o PAN, com 0,8% a 2,8%.

O Livre, com 0.7% a 3,7% não tem por certa a eleição de um deputado.

Para a CMTV, a Intercampus aponta ao PS uma percentagem de votação entre 36,6% e 42,6%. O PSD surge com 26,7% a 32,7% e o Chega com 3,8% a 7,8%.

A Iniciativa Liberal reúne 3,5% a 7,5% da votação, seguida da CDU (2,5% a 6,5%) e do Bloco de Esquerda (2,4% a 6,4%).

O PAN surge com 0,2% a 3,7%, seguido do Livre, com 0,2% a 2,6%, e do CDS, com 0,1% a 3,6%.