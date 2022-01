PS vence eleições autárquicas na Touça, em Foz Côa, após dois empates

Foram ainda contabilizados três votos em branco e sete nulos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O PS venceu este domingo as eleições autárquicas na freguesia da Touça, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, com 82 votos, contra os 80 votos arrecadados pelo PSD, disse à Lusa fonte do município.

A população da Touça, em Vila Nova Foz Côa, no distrito da Guarda, voltou este domingo a votos para eleger os representantes para a Assembleia de Freguesia, após dois empates.

De acordo com a mesma fonte, foram ainda contabilizados três votos em branco e sete nulos. Os representantes dos partidos a sufrágio, PSD e PS, já haviam garantido à Lusa que as listas candidatas às eleições de 26 de setembro não sofreram alterações.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro, PSD e PS empataram com 72 votos na Junta de Freguesia de Touça. Já na repetição da votação, que aconteceu uma semana depois, registou-se um novo empate, desta vez com 75 votos para cada uma das forças políticas.

Em 08 de outubro, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) determinou que a freguesia da Touça, em Foz Côa, teria de realizar um novo processo eleitoral, após dois empates consecutivos entre as candidaturas daqueles dois partidos.