PS vence eleições com maioria absoluta pela segunda vez

O PS venceu as eleições legislativas de domingo com maioria absoluta com 41,6% e 117 deputados, segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Com todas as freguesias apuradas, o PSD elege 76 deputados e o Chega confirma-se como terceira força política, com 12.

A Iniciativa Liberal surge como quarta força, com oito deputados.

A CDU elege seis e o Bloco de Esquerda cinco.

O PAN vê o seu grupo parlamentar reduzido a apenas uma deputada.

O Livre também elege um mandato.

