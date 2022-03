PS volta a propor Edite Estrela para vice-presidente da AR

© Leonardo Negrão / Global Imagens

A deputada Edite Estrela é a candidata do PS a vice-presidente da Assembleia da República (AR), apurou a TSF. A socialista vai manter-se no cargo que ocupou na anterior legislatura, desta vez ao lado de Augusto Santos Silva.

Edite Estrela foi um dos nomes apontados ao lugar do antigo presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, mas a escolha de António Costa recaiu em Augusto Santos Silva, que foi eleito na terça-feira, com 156 votos a favor dos 230 deputados.

A primeira sessão plenária da XV legislatura foi presidida, precisamente, pela socialista Edite Estrela, numa sessão que demorou apenas 15 minutos. A deputada liderou também os trabalhos durante a votação para o novo presidente, que ficaram marcados por erros nas listas de deputados.

Edite Estrela acabou por confirmar a votação, chamando cada um dos 230 deputados, para que confirmassem a colocação do voto em urna.

Os nomes dos vice-presidentes da AR vão a votos esta quinta-feira à tarde. O PSD propõe Adão Silva, o Chega tenta eleger Diogo Pacheco Amorim, e a Iniciativa Liberal avança com o líder João Cotrim de Figueiredo.

De acordo com o Regimento da AR, cada um dos quatro maiores grupos parlamentares propõe um vice-presidente para o Parlamento. Nesta legislatura, as propostas são feitas pelo PS, PSD, Chega e IL.