PS aprova lista de deputados. Santos Silva é cabeça de lista, Gomes Cravinho segundo em Setúbal e Galamba desce em Lisboa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © Octávio Passos/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 13 Dezembro, 2021 • 22:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS aprovou a lista de deputados às eleições de 30 de janeiro, em reunião da comissão política nacional, com 83 por cento dos votos a favor. As escolhas de António Costa e das federações distritais são de continuidade, contam com 12 dos 19 ministros, mas há algumas mudanças.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que nas eleições legislativas de 2019 concorreu por Lisboa, aparece como número dois na lista de Setúbal, que é encabeçada pela líder parlamentar Ana Catarina Mendes.

João Gomes Cravinho fica com o lugar de Eduardo Cabrita, antigo ministro da Administração Interna, que há dois anos concorreu e foi eleito por Setúbal, mas pediu para não fazer parte da lista socialista, depois da demissão do Governo.

Já em Lisboa, depois das críticas de alguns militantes, João Galamba é "despromovido" de décimo para 11º lugar, ultrapassado pelo atual deputado Marcos Perestrello. Fernando Medina aparece em quinto lugar, numa lista que é liderada por António Costa.

Em Lisboa, além de Medina, não há surpresas: Edite Estrela surge em segundo lugar, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, está em terceiro.

Tal como já se esperava, Francisco Assis não é candidato a deputado na lista ao Porto, que é encabeçada pelo independente Alexandre Quintanilha, e conta com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes em terceiro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é o cabeça de lista pelo círculo fora da Europa, repetindo a nomeação de 2019.

Marta Temido e Lacerda Sales lideram distritos

António Lacerda Sales sobe de terceiro para primeiro na lista socialista em Leiria, tal como a TSF já tinha avançado, num reconhecimento pelo trabalho do secretário de Estado Adjunto e da Saúde ao longo da pandemia.

Em Leiria, o secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, que em 2019 se candidatou em segundo lugar por Castelo Branco, surge no terceiro posto.

A ministra da Saúde Marta Temido lidera a lista de Coimbra, como avançou a TSF, e o deputado Tiago Estêvão Martins aparece em terceiro lugar, apesar da contestação na comissão política distrital, que decorreu na sexta-feira.

O presidente da concelhia de Coimbra, Carlos Cidade, foi proposta na quinta posição, lista que foi chumbada pelos militantes, e já não aparece na lista final que vai a votos esta segunda-feira.

A antiga secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, é o primeiro nome em Faro, tal como em 2019.

Já em Viseu, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, é despromovido de terceiro para quarto lugar, num distrito que continua a ser liderado por João Nuno Gonçalves Azevedo.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai manter-se como cabeça de lista em Viana do Castelo, e Aveiro volta a ser liderado pelo possível sucessor de António Costa, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Em Castelo Branco, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa é candidata a deputada pela primeira vez, e logo como cabeça de lista pelo círculo albicastrense. Na Guarda, a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho volta a ser a escolha de António Costa para primeiro lugar.

Alexandra Leitão, que lidera a pasta da Modernização do Estado e da Administração Pública, mantém-se como cabeça de lista do PS em Santarém, que conta ainda com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

*Em atualização