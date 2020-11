PSD acompanha BE no Novo Banco e aprova proposta

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 25 Novembro, 2020 • 23:30

O PSD alinhou na proposta do Bloco de Esquerda do Novo Banco e ajudou a fazer passar a proposta. A favor também votaram PCP e PAN. PS votou contra, juntamente com Iniciativa Liberal e Chega, já o CDS absteve-se.

Rui Rio há muito que defende que o caso BES "é o maior crime de colarinho branco em Portugal" e que o Estado não deve colocar "nem mais um tostão" no Novo Banco enquanto não estiver concluída uma nova auditoria pública. Talvez por isso não surpreenda o voto favorável a uma das bandeiras do Bloco de Esquerda neste Orçamento.

A proposta do Bloco de Esquerda - a última das 12 a ser votadas e única aprovada - previa a diminuição do "valor da autorização de despesa total do Fundo de Resolução por eliminação da despesa prevista com Ativos Financeiros".

"Isto é, é retirada a autorização para a transferência de 476 608 819€ para o Novo Banco", lê-se na proposta do Bloco.