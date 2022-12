Como é que Costa "não sabe de nada"? PSD acusa Governo de "ausência de controlo" na TAP

Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD © Pedro Correia/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 28 Dezembro, 2022 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz reagiu esta quarta-feira à demissão da secretária de Estado do Tesouro, dizendo que o Governo não tem controlo sobre o que se passa na TAP

"Fica claro que há uma ausência de controlo governativo do que se passa na TAP. (...) E a pergunta que fica é: como é que o primeiro-ministro nunca sabe de nada?", questionou o vice-presidente do PSD em conferência de imprensa.

Miguel Pinto Luz elencou todas as baixas no Governo desde que entrou em funções, dizendo que "os portugueses estão a ser confrontados com a nona demissão em nove meses", perfazendo "um governante por mês".

Ouça a reportagem de Rita Carvalho Pereira 00:00 00:00

"O Governo continua a brindar os portugueses com a fava da incapacidade governativa, o desnorte e o desconhecimento", acusa o social-democrata, realçando que este caso "é só mais um episódio desta série de trapalhadas".

E voltou a questionar: "Que gestão faz António Costa faz do seu Governo para que estas trapalhadas sejam a constante anormalidade?"

No entanto, António Costa não foi o único a ser visado por Miguel Pinto Luz, que também apontou a mira a Fernando Medina e a Pedro Nuno Santos, defendendo que este é "mais um caso em que os esclarecimentos nada esclarecem e em que as responsabilidades são sacudidas para debaixo do tapete".

"Enquanto Espanha anuncia o corte do IVA nos alimentos básicos, Portugal brinca às indemnizações", critica.

Miguel Pinto Luz anunciou ainda que o grupo parlamentar do PSD "já pediu audiências" com os ministros e os gestores em causa.