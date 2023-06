PSD ainda não recebeu documento com respostas de Costa: "Grave atropelo às instituições"

© Rodrigo Antunes/Lusa

Apesar de as respostas do primeiro-ministro já serem publicas, através da comunicação social, o documento ainda não chegou à Assembleia da República e às mãos do PSD, que enviou na quarta-feira as 15 questões a António Costa.

O PSD fala em "desrespeito" e num "grave atropelo ao funcionamento das instituições", recusando-se a comentar as respostas do primeiro-ministro, antes de ter conhecimento oficial do documento. O líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, lamenta que as respostas já estejam na comunicação social desde a manhã desta quinta-feira.

"É um desrespeito para a Assembleia da República que as eventuais respostas do primeiro-ministro que o PSD colocou, ainda não tenham dado entrada no Parlamento, mas desde as 06h00 já estejam na comunicação social. Não iremos pronunciar-nos sobre as respostas enquanto não forem oficiais, mas se se confirmar que são as respostas que o primeiro-ministro irá entregar, é uma enorme falta de respeito e uma falha grave no funcionamento das instituições", acrescenta.

Nas respostas, o primeiro-ministro garante que a intervenção do SIS "não resultou de sugestão do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro", afastando qualquer cumplicidade dos membros do Governo.

"De acordo com o exposto pelo ministro das Infraestruturas e confirmado pela sua chefe do gabinete [Eugénia Correia], a iniciativa de contactar o SIS partiu da própria chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas, não tendo resultado de sugestão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro", escreve.

O PSD enviou na quarta-feira 15 questões para o primeiro-ministro esclarecer a atuação dos serviços secretos na recuperação do computador de João Galamba. As respostas surgiram menos de 24 horas depois, através da comunicação social.