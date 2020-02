PSD andou em "ziguezague de grave irresponsabilidade" no IVA da eletricidade

© Mário Cruz/Lusa

No dia em que no Parlamento se discute o IVA da eletricidade, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, pediu perante os militantes do partido que o líder do PSD assuma onde pretende cortar se a proposta for aprovada no Orçamento do Estado.

"É devido ao país uma explicação: Corta o dr. Rui Rio nas pensões, o PS no aumento dos salário da Administração Pública, o PSD nas políticas de investimento público, nos transportes e na mobilidade, nas políticas para a escola pública e para o ensino superior, nas políticas de habitação? Diria que a ética da República exige que o líder do PSD assuma com clareza onde pretende cortar relativamente às opções de políticas públicas que estão vertidas [no OE]", pediu José Luís Carneiro.

Entre as duras críticas ao PSD devido às várias posições que apresentou sobre o IVA da eletricidade, o socialista acusa o partido liderado por Rui Rio de ter "andado em ziguezague". "E esse ziguezague foi de grande e grave irresponsabilidade do ponto de vista orçamental, mas também em relação às novas gerações e como nos comprometemos com as metas relativas às alterações climáticas e trata-se de uma grave irresponsabilidade na área da justiça social", justificou.

"Temos em Portugal um líder partidário e o PSD a propor uma proposta que em quatro anos significa uma perda de receita de 3.200 milhões", aponta o secretário-geral do PS, lembrando que no anterior Governo foi permitido que "mais de 800 mil famílias pudessem ter uma taxa social de IVA relativamente aos consumos de eletricidade".