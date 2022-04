PSD anuncia voto contra OE2022 e acusa Governo de "quebrar promessas" eleitorais

© Tiago Petinga/Lusa

O PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022, anunciou esta quinta-feira o presidente do partido, Rui Rio.

Depois de ouvir as opiniões do grupo parlamentar do PSD, Rio confessou que "não houve um único voto" a favor do Orçamento do Estado de 2022.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD, Rio justificou o voto contra por considerar que o documento não estimula o crescimento económico e por "quebrar promessas eleitorais" do Governo de aumentar os salários, quando, devido ao aumento da inflação, vão ter "um corte real".

"Este orçamento fala em 4% de inflação e eu estou convencido que vai ser impossível, porque na zona euro já ultrapassou os 7% e, portanto, nós teremos uma taxa de inflação superior", refere.