PSD anuncia voto contra OE2023. "Não temos esperança de que possa ter remendo"

Por Clara Maria Oliveira 12 Outubro, 2022 • 17:40

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou, esta quarta-feira, que o partido irá votar contra a proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2023, considerando que "não tem remendo" e é um documento de "desesperança".

Após marcar presença numa audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder dos sociais-democratas anunciou aos jornalistas que teve oportunidade de explicar os motivos da rejeição do OE2023. "Não temos esperança que este orçamento possa, ele próprio, ter remendo no sentido de se poder configurar como um instrumento positivo de políticas públicas no próximo ano", afirmou.

Luís Montenegro referiu que a proposta do Orçamento do Estado para 2023 demonstra que o Governo se encontra com os "braços caídos" e que "não tem a força transformadora que se exigia a quem tomou posse há meia dúzia de meses".

O líder dos sociais-democratas disse que Portugal está "num ciclo de empobrecimento que se tem vindo a intensificar" em vários níveis, tais como "a perda de poder de compra" e "no crescimento da economia", que é "sempre muito baixo quando comparados com os países com situações similares à nossa".

"Está a acontecer, em 2022, um crescimento ilusório da economia no contexto europeu porque a base de 2021 era uma base demasiado baixa e, no próximo ano, o crescimento da economia, que o próprio Governo projeta é, no seio da União Europeia, muito inferior ao conjunto dos países que se comparam diretamente connosco", reiterou.