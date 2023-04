PSD exige que Governo se demarque das críticas de Lula à UE, NATO e EUA

O primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel © Lusa

Por Guilherme de Sousa 16 Abril, 2023 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, apela ao Governo português para se demarcar das declarações do Presidente do Brasil, Lula da Silva, sobre a guerra na Ucrânia. Em conferência de imprensa, o eurodeputado social-democrata lembra que Portugal não pode pactuar com o regime agressor que, neste caso, é o regime de Vladimir Putin.

"Não podemos pactuar nem contemporizar, impávidos e serenos, com as declarações reiteradas que omitem e esquecem que há um estado agressor e um estado agredido. Que há uma violação da integridade territorial da Ucrânia, que rasga os princípios sagrados do direito internacional. Que a federação russa e o regime de Putin têm cometido sucessivos crimes de guerra, massacrando as populações ucranianas, destruindo as suas cidades e a sua economia", diz Paulo Rangel.

"O Governo português, enquanto órgão de soberania responsável pela condução da política externa, respeitando por inteiro a soberania do Brasil, através do primeiro-ministro, António Costa e do ministro dos Negócios Estrangeiros, não pode deixar de se demarcar pelas vias diplomáticas adequadas, mas também publicamente da afirmação de que a UE, a NATO, e os EUA estão a estimular e a fomentar a guerra", defende o social-democrata.

"Não pode aceitar-se a impostação de que a Ucrânia deve perder a Crimeia ou de que o presidente Zelensky é responsável pelo conflito", explica Paulo Rangel.

Lula da Silva esteve na China e, no final dessa visita de Estado, apelou ao fim do conflito, defendendo que NATO, União Europeia e EUA "devem parar de fomentar" a guerra na Ucrânia.