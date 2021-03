PSD confirma António Oliveira como candidato à Câmara de Gaia

© Catarina Vieira/Global Imagens

O nome do ex-selecionador nacional de futebol António Oliveira e o do líder da CONFAP, Jorge Ascenção, foram esta noite aprovados como candidatos do PSD às eleições autárquicas para Vila Nova de Gaia e Gondomar, respetivamente.

A reunião da Comissão Política Distrital Alargada do PSD decorreu esta noite em Seroa, no concelho de Paços de Ferreira, tendo sido aprovados "com grande consenso" os nomes de seis candidatos a concelhos do distrito do Porto, disse à Lusa fonte próxima da Comissão Política Distrital dos sociais-democratas.

O antigo futebolista internacional e ex-selecionador nacional de futebol António Oliveira será o candidato do PSD a Vila Nova de Gaia.

Já Jorge Ascenção, líder da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) concorrerá a Gondomar.

De acordo com a mesma fonte, por voto secreto, os 27 dirigentes sociais-democratas presentes na reunião, aprovaram, ainda, os nomes de dois ex-deputados e dois atuais autarcas de Juntas de Freguesia.

A Valongo concorrerá o ex-deputado Miguel Santos, que foi mandatário de Santana Lopes na corrida à liderança do PSD, enquanto a Lousada avançará o também ex-deputado Simão Ribeiro que foi líder da JSD nacional.

Esta noite foram também aprovados os nomes de Alexandre Costa, presidente da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira, para candidato à Câmara deste município, o de Vítor Vasconcelos, presidente da Junta de Freguesia de Airães, para Felgueiras.

A Comissão Política Distrital Alargada do PSD reúne a Comissão Política Distrital e os presidentes das 18 Concelhias do distrito.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).