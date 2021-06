PSD arranca jornadas sobre justiça ao ataque à "falta de comparência" do PS

© Gustavo Bom/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 14 Junho, 2021 • 16:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tema é um dos preferidos do líder social-democrata - a reforma da justiça - mas Rui Rio tem falta de comparência no primeiro dia de trabalhos das jornadas do PSD. No arranque das jornadas, Paulo Mota Pinto acusa o governo e o PS de "falta de comparência" ao debate para a reforma da justiça.

Com o tema "Portugal precisa de mais e melhor justiça", o grupo parlamentar do PSD está reunido durante dois dias no distrito de Portalegre com um foco neste tema, mas não só. A abrir o primeiro painel, que conta com a presença do ex-presidente do Tribunal Constitucional Manuel da Costa Andrade, o social-democrata Paulo Mota Pinto começou por sublinhar que "a reforma da justiça deve ser uma prioridade da atividade política".

"Há muitas vezes uma diferença entre a perceção e a realidade, mas mesmo que seja só uma perceção, ela interpela-nos", destaca Paulo Mota Pinto enaltecendo que o PSD "não pode perder por falta de comparência perante os cidadãos" porque isso seria "deixar de cumprir a primeira missão de quem está na atividade pública e política".

Daí parte para a farpa: "É isso que, em grande medida, o governo e o PS tem feito ao negar se quer tratar a questão especificamente ou até criticar quem o quer fazer. No fundo, não cumprindo esse dever de comparência no debate", critica o ex-juiz do Tribunal Constitucional.