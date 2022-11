PSD vai avançar com projeto de revisão constitucional no Parlamento

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira 03 Novembro, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A direção do PSD, presidida por Luís Montenegro, vai avançar com um projeto de revisão constitucional no Parlamento. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias (DN) e confirmada pela TSF, que sabe que o texto, que ainda não está terminado, vai ser um documento menos abrangente, comparando com a proposta de revisão constitucional apresentada no verão de 2021, por Rui Rio.

Relacionados Poiares Maduro coordena projeto de revisão constitucional do PSD com direção do partido e bancada

Os sociais-democratas marcaram um Conselho Nacional Extraordinário para a próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, um dia antes da data limite de entrega do documento. A TSF sabe que quem vai coordenar o processo de revisão da constituição é Miguel Poiares Maduro.

Fontes do PSD, contactadas pelo DN, acusam a direção de Luís Montenegro de "ir a reboque do Chega". André Ventura apresentou o projeto de revisão constitucional do Chega no mês passado e quer que o debate comece a seguir ao Orçamento do Estado.

O atual presidente dos sociais-democratas, quando era candidato à liderança, fez saber a Rui Rio, com quem discutiu diretamente, que não achava oportuno abrir um processo de revisão constitucional, como pretendia o ex-líder, Rui Rio.

Notícia atualizada Às 14h10