Montenegro avisa que europeias a 9 de junho são "via verde para abstenção histórica"

Por Gonçalo Teles 18 Abril, 2023 • 16:11

O líder do PSD, Luís Montenegro, alertou esta terça-feira, depois de ter sido recebido em Belém pelo Presidente da República, que permitir que as eleições europeias do próximo se realizem a 9 de junho em Portugal é abrir "via verde para uma abstenção histórica".

"Transmiti preocupação e o desejo de que o Governo português possa fazer tudo o que está ao alcance para evitar que aconteça", assegurou Luís Montenegro aos jornalistas depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

Organizar as eleições na véspera do feriado nacional do 10 de Junho e numa semana em que, "em vários concelhos do país, a começar por Lisboa, há dois feriados", é apresentar, na ótica de Montenegro, uma "via verde para uma abstenção histórica nessa importante eleição".

Os social-democratas defendem que o Governo deve procurar uma de duas soluções: "Ou que a eleição seja marcada noutro dia, como o dia 26 de maio, o dia 2 ou o dia 16 de junho, se for o caso, ou então que se abra a possibilidade de haver uma data alternativa, isto é, que possa ocorrer em dois dias diferentes no espaço dos Estados-membros da União Europeia."

Luís Montenegro defende que esta última solução "não é uma coisa que sejam impossível e não é uma coisa que seja improvável de poder, apesar de tudo, contribuir para uma participação elevada dos cidadãos".

Na reunião foram ainda discutidos outros assuntos, admitiu o líder do PSD, mas assinalou que ficam "no recato do que são as relações institucionais" e não respondeu a perguntas dos jornalistas.