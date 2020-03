PSD, BE, CDS e PAN favoráveis à renovação do estado de emergência

© Mário Cruz/Lusa

Entre apelos ao reforço de medidas em vários setores, PSD, BE, CDS e PAN saíram da da segunda sessão técnica de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", que decorreu no Infarmed, em Lisboa, com um ponto do concordância: se for decidida a renovação do estado de emergência em Portugal, a medidas contará com o apoio dos partidos.

PSD apoiará renovação de emergência e reitera "cooperação" com Governo

O PSD manifestou-se disponível para apoiar um eventual pedido de renovação do estado de emergência, reiterando o "espírito de colaboração com o Governo" para analisar "todas as medidas necessárias" para combater a pandemia de Covid-19.

"Se essa matéria for apresentada, naturalmente que não será pelo PSD que não será prorrogado", respondeu o deputado e médico Ricardo Baptista Leite.

Já sobre um eventual apertar de medidas nesse quadro de emergência, Baptista Leite remeteu essa decisão para o Governo, mas reiterou o espírito de colaboração.

"O único que tem todos os dados para tomar decisões dessa natureza, de aumentar ou diminuir as restrições, é o Governo, é quem tem aconselhamento técnico e toda a informação para tomar decisões", afirmou.

O PSD, prosseguiu, "está disponível para continuar o espírito de colaboração" e "garantir todos meios ao Governo para que a resposta do país seja o mais eficaz e o mais rápida possível".

"O PSD está disposto a analisar com o Governo todas as medidas necessárias para uma resposta cabal ao surto, quaisquer que elas sejam, não cegamente, mas analisando-as numa lógica de cooperação", afirmou.

O líder do PSD, Rui Rio, acompanhou por videoconferência a reunião, uma possibilidade conferida aos membros do Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República que integra.

O deputado social-democrata disse ter saído da reunião no Infarmed "com algumas certezas e algumas dúvidas", considerando que, se os números dos últimos dias apontavam para uma melhoria da situação em Portugal, os dados de hoje demonstraram "a fragilidade dos modelos usados para prever a evolução do vírus".

"A primeira mensagem que o PSD retém é que temos de continuar com todas as medidas de precaução, este isolamento social é uma necessidade absoluta e a única forma consensual para garantirmos a inversão do número de novos casos, chegarmos ao chamado pico, e depois podermos começar a avançar para a libertação da quarentena generalizada no país", defendeu.

Ricardo Baptista Leite disse ainda que o partido está disponível para, com o Governo, todos os partidos e com os especialistas, debater "um planeamento sobre como será feita a libertação da quarentena a nível nacional" e reforçar medidas que sejam necessárias para casos específicos, como os lares ou prisões.

"Ficou claro que sobre a questão de abertura ou não das escolas no terceiro período não há certezas neste momento", afirmou, remetendo para nova reunião no dia 07, e admitindo que "nenhum especialista" consegue prever com exatidão quando será atingido o pico em Portugal.

Mesma nessa altura, advertiu, o país só voltará a uma "normalidade possível".

"A normalidade total só vai ser atingida quando tivermos um dia a vacina, o que provavelmente só acontecerá no próximo ano, temos de estar mais unidos que nunca", apelou.

O deputado e médico advertiu que o país terá ainda "semanas muito difíceis, com o aumentar do número de casos que vai continuar a pôr pressão do Serviço Nacional de Saúde" (SNS).

"O SNS tem de continuar a responder a todos os outros doentes que não os infetados pelo novo coronavírus, pode haver riscos para outros doentes de se verificar um aumento da morbilidade e da mortalidade", realçou.

BE defende reforço de medidas sociais de apoio

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu um reforço das medidas sociais de apoio às famílias devido à pandemia de Covid-19 e abriu a porta à renovação do estado de emergência.

"É preciso aprofundar os apoios sociais", dado que se as famílias estiverem "mais tempo sem os rendimentos", o "problema social [será] mais profundo", afirmou Catarina Martins aos jornalistas.

A coordenadora bloquista salientou, depois de ouvir os técnicos, que as medidas de distanciamento físico dos portugueses para travar o contágio pelo novo coronavírus "parecem estar a resultar" e que uma das consequências "devem ser prolongadas".

Mas essa "boa notícia" tem consequências, a começar, argumentou, com o reforço das medidas sociais de apoio social, "para os lares, tanto para os cuidadores como para os utentes", mas também para o pessoal que está "na linha da frente", "todos os profissionais de saúde".

Para a líder bloquista, se o país não pode abrandar as medidas de contenção, a "reflexão" seguinte é que é "particularmente importante" tomar medidas sociais e e económicas para as famílias portuguesas e os setores que estão parados devido à pandemia.

E é esse o motivo para "aprofundar os apoios sociais" pelo Governo, concluiu.

Apesar de admitir ter tido dúvidas em alguns aspetos do estado de emergência, declarado pelo Presidente da República, quanto a restrições no direito à greve, Catarina Martins admitiu ser favorável ao prolongamento do estado de exceção.

As "restrições à circulação" e "chamar a iniciativa privada para colaborar neste esforço" de combate à pandemia previstas no estado de emergência mostram a "sua necessidade e utilidade", admitiu a líder do BE, que votou a favor da decisão no parlamento há menos de duas semanas.

CDS reforça necessidade de testes e pede boletim da DGS "credível" e "rigoroso"

O CDS-PP reforçou a necessidade de uma "testagem massiva" para fazer face à pandemia da Covid-19 e considerou importante que o boletim epidemiológico nacional da Direção-Geral da Saúde seja "credível" e "rigoroso".

O líder dos centristas considerou importante "dar uma maior publicidade e visibilidade a um indicador fundamental que se prende com o número de testes que neste momento estão a ser efetuados em Portugal" de forma a perceber "se está a ser dada opção preferencial" à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de "testagem massiva".

"É essencial fazê-lo, na medida em que estão neste momento distribuídas uma rede de postos de rastreio que necessita de ter capacidade de resposta para as solicitações que estão a receber e de modo a conseguirmos implementar um sistema de três "i's" através dos testes", considerou.

Este sistema de três "i's", segundo Francisco Rodrigues dos Santos, passaria por "identificar casos confirmados de Covid-19", "isolar essas pessoas" e "impedir uma escalada descontrolada dos contágios", alegando que "só dessa forma os gráficos e a curva epidémica poderá revelar dados objetivos, ser legível e facultar uma interpretação correta e rigorosa dos números que neste momento estão a ser ventilados pela DGS".

"É importante reiterar que esse boletim epidemiológico nacional da DGS seja credível, seja rigoroso, de modo a tornar percetível todos os dados e elementos que são recolhidos e que essa mesma agregação não dê origem nem a duplicação de casos nem, por outro lado, por defeito, peque na apresentação dos números reais que atualmente compõe este contexto de saúde que Portugal atravessa", sublinhou o líder centrista.

Rodrigues dos Santos mostrou-se ainda preocupado com os meios atribuídos ao setor social, com a falta de equipamento de proteção individual nos hospitais e nos lares, considerando necessário entender qual "o plano de contingência neste momento está a ser elaborado para impedir que o surto entre pelos lares, o que seria uma calamidade".

"Cremos que é possível ir mais além, fazer mais e apoiar melhor", argumentou o líder centrista sem deixar de referir sua preocupação com a economia e relembrando algumas das medidas já apresentadas pelo partido no último fim de semana: o acesso ao 'lay-off' alargado para todos os sócios gerentes, uma prestação social extraordinária para "profissionais liberais" ou o ajustamento nas tabelas de IRS ao nível da retenção na fonte.

Questionado sobre o eventual alargamento do estado de emergência no país, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que não se pode "abrandar" nem "afrouxar" as medidas de contingência já tomadas e que o CDS subscreverá a manutenção do estado de emergência reservando-se "para observar o diploma e perceber em que termos é que ele continuará ou não a vigorar".

"É imperioso achatarmos a curva dos contágios mas também achatarmos a curva do desemprego, a curva das insolvências e achatarmos a curva de uma crise que não queremos que se abata sobre o nosso país em proporções trágicas", concluiu o dirigente.

PAN "renovará o seu voto favorável" ao estado de emergência

O porta-voz do PAN disse que partido "renovará o seu voto favorável" à extensão do estado de emergência que for proposta, face aos dados conhecidos sobre a propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

"Admitimos que, perante os dados científicos que hoje aqui foram colocados, que o senhor Presidente da República irá propor, no fundo, a renovação da declaração do estado de emergência e, perante a situação epidemiológica que vivemos no nosso país, o PAN evidentemente renovará o seu voto favorável a esta circunstância", disse André Silva.

André Silva apontou que "ficou patente, pelos estudos e os modelos matemáticos aplicados, que tem sido importante as restrições ao nível das deslocações e do contacto entre as pessoas" e que "há de facto uma relação direta entre estas restrições, o isolamento social" e o conter da epidemia para que não atinja níveis idênticos aos que estão a ocorrer noutros países.

Depois de agradecer aos portugueses por estarem a ser "solidários, disciplinados e responsáveis", André Silva salientou que se exige "continuar por mais um período com este isolamento social".

André Silva manifestou também uma "preocupação enorme sobre medidas que têm de ser reforçadas com grupos de pessoas mais vulneráveis, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista das condições financeiras", pedindo "planos de contenção mais conseguidos" para "idosos, reclusos e pessoas em situação de sem-abrigo".

"É fundamental também chegar cada vez mais às pessoas que vão estar na primeira linha, em dificuldades económicas e a banca tem de fazer o seu papel. Não é admissível que digam que façam moratórias sobre prestação de créditos à habitação, mas depois no dia seguinte venham impor juros a essa própria moratória", criticou.

O porta-voz do PAN insistiu na importância de "testar, com critérios evidentemente, rastrear cada vez mais, até ao último elo".

"É consensual também, e ficou patente naquilo que foram as declarações dos técnicos, a importância de se continuar a testar, e testar cada vez mais não só aquelas pessoas que têm sintomas, mas todos os assintomáticos que estão na linha da frente, não só profissionais de saúde mas cuidadores que estão em lares de idosos e pessoas que contactam diariamente na sua atividade económica com outras pessoas, nomeadamente pessoas que conduzem transportes públicos, pessoas que estão em caixas de supermercado", elencou André Silva.