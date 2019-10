PSD cancela comício final de campanha após morte de Freitas do Amaral

© Maria João Gala /Global Imagens

O PSD vai cancelar o comício de encerramento de campanha e fazer algumas alterações na agenda das iniciativas desta quinta e sexta-feira, em sinal de "respeito" na sequência da morte de Freitas de Amaral.

A arruada desta tarde na Rua de Santa Catarina, no Porto, vai manter-se "exatamente nos mesmos moldes que tínhamos", disse Rui Rio aos jornalistas depois de um almoço com empresários em Vila Nova de Gaia.

Apenas no comício da noite, ainda no Porto, se notarão as primeiras diferenças: estava preparada uma banda, mas afinal não haverá música.



Já esta sexta-feira, em Lisboa, mantém-se a arruada no Chiado, mas sem música, e foi cancelado o comício final de campanha, previsto para o Largo do Carmo.

"Vamos terminar a campanha com uma arruada sem barulho."

O última dia de campanha eleitoral para as legislativas de domingo arranca com uma visita ao Mercado de Alvalade e um contacto com a população na Avenida da Igreja, em Lisboa, que também serão feitos sem animação

Depois de um almoço com empresários em Vila Nova de Gaia, Rui Rio comentou a morte de Freitas do Amaral e anunciou que o PSD decidiu cancelar o comício final de campanha em Lisboa e fazer a arruada no Chiado sem música nem barulho.

Rui Rio foi uma das primeiras figuras políticas a reagir à morte de Diogo Freitas do Amaral esta quinta-feira, na abertura do discurso, ainda antes do almoço em Gaia. "Queria prestar-lhe a minha homenagem, cinco minutos depois de saber que acabou de falecer", referiu.

"Queria deixar aqui uma palavra de homenagem ao professor Freitas do Amaral. Nem sempre o PSD esteve de acordo com ele ou ele de acordo com o PSD, mas nos momentos importantes do país e do PSD o professor Freitas do Amaral foi um aliado".

Num segundo momento, já em declarações aos jornalistas, Rui Rio destacou Freitas do Amaral como uma figura "importante na democracia portuguesa" e "um daqueles quatro políticos de referência a seguir 25 de Abril e depois ao longo do seu trajeto foi também muito importante na história do PSD."

"Tive a honra de ter sido deputado com o professor Freitas do Amaral", acrescenta. Foi dele "um dos melhores discursos que ouvi na assembleia da República, sobre Europa, que me marcou bastante."