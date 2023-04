PSD chama Galamba à comissão de inquérito para esclarecer reunião com CEO da TAP

Paulo Moniz, deputado do PSD, ao centro © José Sena Goulão/Lusa

O PSD vai pedir que a ida de João Galamba à comissão de inquérito à gestão da TAP seja antecipada, devido à polémica reunião do grupo parlamentar do PS em que participou a presidente-executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.

"Entendemos antecipar a vinda do senhor ministro João Galamba para que esclareça aquilo que para nós é algo que não bate certo. Nós vimos a senhora presidente-executiva a dizer que foi convocada para uma reunião e vimos declarações do ministro que deu anuência a uma vontade da senhora presidente-executiva", anunciou o deputado social-democrata Paulo Moniz em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Para o social-democrata, "estas dúvidas que são profundas e importantes têm de ficar cabalmente esclarecidas", por isso o partido pediu que João Galamba vá à comissão esclarecer o assunto.

"Neste momento é fundamental esclarecer com detalhe a envolvente desta reunião pela importância que tem no momento em que aconteceu e o objeto que foi a audição da presidente-executiva", insistiu.

A antecipação ainda não é certa e Paulo Moniz explica a decisão que vai contra o que foi previamente acordado: "Nós fizemos um pedido verbal, mas que acordamos que os atores políticos seriam deixados para o final dos nossos trabalhos, mas essa circunstância nova da reunião que ocorreu e das dúvidas razoáveis com as explicações de João Galamba, fizeram-nos precipitar no sentido de antecipar a vinda dele."

O deputado do PSD diz ainda que a data depende do calendário já definido, mas que será "tão brevemente quanto possível".

Quanto à possível chamada Carlos Pereira, deputado socialista que participou na reunião polémica com a CEO da TAP na véspera da audição no Parlamento, Paulo Moniz esclarece que o partido está à espera da avaliação da comissão de transparência. "Não podemos calcular o que vão ser os resultados da avaliação da comissão de transparência", refere.

Na audição na comissão de inquérito à gestão da TAP, Christine Ourmières-Widener revelou que participou numa reunião do grupo parlamentar do PS com membros do Governo no dia anterior à presidente-executiva da TAP ir ao Parlamento explicar a saída de Alexandra Reis da empresa.

Depois disso, João Galamba afirmou que tinha sido a própria Ourmières-Widener a pedir para estar presente na reunião.