PSD com melhor prestação onde há menos centros de saúde

O PSD obteve mais votos em concelhos onde há menos centros de saúde por cem mil habitantes, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada partido por concelho (no qual concorreu isolado ou em coligação) são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Depois, no mesmo portal é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde os partidos tiveram melhores ou piores resultados.

Segundo o EyeData, verifica-se uma variação face à média nacional de 36,72% em termos de centros de saúde por cem mil habitantes, uma vez que a média nacional é de 15,31 e nos concelhos onde o PSD obteve mais votos, esse valor desce para 9,92.

No caso do Partido Social Democrata (PSD) é também possível verificar o seguinte:

Ambiente

Nos concelhos onde o PSD obteve melhor classificação, há uma percentagem maior de resíduos urbanos preparados para valorização e reciclagem (55,52% face à média nacional de 50,17%).

Demografia

O PSD obteve melhores resultados nos concelhos com uma percentagem menor de população residente com mais de 65 anos, dado que no terço onde obteve mais apoio esta é de 21,19% e a média nacional é de 22,29%.

Nestes concelhos o saldo populacional migratório por 10.000 habitantes é também menor que na média nacional (33,10), do que a média nacional (40,07).

Economia

Os concelhos onde o PSD apresentou melhores resultados têm menos trabalhadores da administração pública local por mil habitantes (11,66), face à média nacional (13,48).

Nos concelhos onde os sociais-democratas obtiveram melhores resultados, o equilíbrio orçamental da Câmara Municipal é superior (130,31) à média nacional (127,59).

Educação

O PSD obteve melhores resultados em concelhos onde a taxa de retenção no ensino básico é ligeiramente inferior (2,05%) à média nacional (2,21%).

O partido também obteve melhores resultados em concelhos onde o número de estabelecimentos de ensino básico por dez mil habitantes é ligeiramente inferior (0,88) à média nacional (0,93).

Sociedade

O PSD obteve melhores resultados em concelhos onde há uma maior percentagem de hóspedes estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros, com 43,71%, face à média nacional de 37,45%.

Nos concelhos onde o PSD alcançou melhores prestações, há mais camas em hospitais por mil habitantes (4,41), face à média nacional (3,31).