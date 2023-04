PSD critica PS por confirmar diploma da eutanásia sem responder a dúvidas de Marcelo

O presidente do PSD, Luís Montenegro © José Sena Goulão/Lusa

Por Cátia Carmo 20 Abril, 2023 • 18:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do PSD, Luís Montenegro, criticou esta quinta-feira o Partido Socialista por ter confirmado o diploma da eutanásia sem responder às dúvidas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e sublinhou que a intenção de um referendo "está sempre em aberto".

"Vejo com preocupação o facto de o Partido Socialista ter desrespeitado completamente a anotação que o Presidente da República fez, de que o processo anterior tinha tido um brevíssimo espaço de debate. Este foi ultra brevíssimo porque foi de um dia para o outro. Alertou para dois aspetos concretos do decreto e para duas circunstâncias formais numa matéria que é de especial sensibilidade", explicou Montenegro aos jornalistas, em Lisboa, depois de visitar uma residência universitária.

Sobre o processo TAP, o social-democrata voltou a insistir nas críticas ao Executivo liderado por António Costa, acusando-o de faltar à verdade e brincar com os portugueses.

"Agora o Governo vem dizer que a resposta era o parecer da Inspeção-Geral de Finanças? Estamos a brincar. Repare na inconsistência dessa posição. Ontem o Governo, através de mais do que um ministro, disse que não era possível dar essa informação porque contém elementos que são necessários à defesa do Estado e agora, afinal, vem dizer que o parecer afinal é o da IGF, que já é público há mais de um mês e meio? Quem é que afinal, em Portugal, não está preparado para governar? Tantos quantos aqueles que se preocupam com esse aspeto olhem para o PS, atuais ministros e falta de liderança do primeiro-ministro. Por que é que não dizem as coisas à primeira? O primeiro-ministro vai ter de falar ao país", rematou o líder do PSD.