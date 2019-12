PSD defende que Costa devia ter pedido "desculpa" ao país na mensagem de Natal

© Filipa Bernardo/ Global Imagens

Por Ana Sofia Freitas com Sara Beatriz Monteiro 26 Dezembro, 2019 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD lamenta que o primeiro-ministro não tenha aproveitado a mensagem de Natal para "pedir desculpa" aos portugueses por ter falhado com o país, sobretudo no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. O deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite diz que as palavras de António Costa foram uma "tentativa de ilusionismo".

"Na mensagem de Natal seria de esperar, pelo menos, um pedido de desculpas do senhor primeiro-ministro aos portugueses por ter falhado. Aquilo que nós vimos foi um ato de tentativa de ilusionismo com números, com a questão orçamental, dizendo que agora - com 800 milhões de euros - vai resolver tudo", começa por dizer o deputado.

Ricardo Baptista Leite vai mais longe e diz que António Costa "tem um peso na consciência chamado Serviço Nacional de Saúde".

"Esse peso na consciência viu-se na escolha de um tema único, porque sabe que o Governo falhou. Perante essa falha, está agora a tentar dizer que a seguir o vai resolver. Infelizmente, o SNS não precisa de mais palavras, não precisa de mais atos de fé, não precisa de mais promessas; precisa de um Governo que faça o seu trabalho, que resolva os problemas graves de gestão, que resolva os problemas de financiamento", remata.