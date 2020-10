OE2021: PSD desafia Governo a estar "à altura" e à esquerda não há entendimento

O deputado do PSD, Afonso Oliveira © Mário Cruz/Lusa

Por TSF com Lusa 06 Outubro, 2020 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem revelar os números do cenário macroeconómico apresentado pelo Governo, o PSD sai preocupado da reunião com o ministro das Finanças. O deputado Afonso Oliveira considera que o caminho escolhido não privilegia as empresas e a economia.

"Ficamos mais uma vez com a convicção que temos vindo a dizer ao longo deste tempo de que há uma preocupação muito mais forte com o investimento público, com o setor público, e menos com o setor privado. Nesta pequena reunião que tivemos ficou mais uma vez claro que a preocupação que temos em relação ao futuro Orçamento para 2021 está presente", explicou Afonso Oliveira.

A bancada do PSD foi a primeira a reunir-se com o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, para lhe serem apresentadas as linhas gerais do OE2021 e o quadro macroeconómico, de que nada disse.

Afonso Oliveira, vice-presidente do grupo parlamentar, afirmou que "todos os portugueses" devem saber que "o que vem" com o orçamento "é um cenário difícil e não é expectável que haja números" que "sejam agradáveis" em relação à evolução da economia portuguesa ou défice.

"São sempre negativos. O que estamos à espera, perante esses números negativos, é que as medidas do Orçamento do Estado respondam a esse tipo de necessidades", afirmou, após o encontro que demorou pouco mais de 30 minutos.

O deputado social-democrata disse esperar que as medidas do OE2021 respondam "às empresas, sejam capazes de criar mecanismos que permitam que as empresas funcionem neste quadro económico muito difícil" de crise causado pela pandemia de Covid-19.

Afonso Oliveira afirmou ter saído da reunião tão ou mais preocupado com o facto de o executivo ter uma "preocupação muito mais forte com o investimento público e com o setor público e menos com o setor privado", ao contrário do que defendeu o líder do PSD, Rui Rio.

Os sociais-democratas, afirmou, esperam que "essa preocupação com a economia", com "as empresas, o emprego e trabalhadores" também esteja na mente do Governo e tenha tradução no documento que será entregue no dia 12 de outubro na Assembleia da República.

O PSD saiu ainda da reunião sem saber, porque não foi dito nem foi tema da reunião, "se já está fechado o acordo com o BE e o PCP" que permitiria aprovar o Orçamento do Estado do próximo ano.

Desse acordo, admitiu, ainda pode acrescentar-se "preocupação" sobre as contas do Estado. Sobre o cenário macroeconómico comunicado na reunião, nada disse, remetendo essa tarefa para o Governo.

BE espera "alteração qualitativa" na resposta do Governo nas próximas reuniões

À esquerda ainda não há qualquer entendimento para a viabilização do Orçamento do Estado para 2021. Nem o Bloco de Esquerda nem o PCP viabilizam qualquer sinal de acordo e dizem que esta terça-feira é dia de ouvirem os números do Governo.

Há informações que dão conta de que o Executivo poderá ter adiantado, durante estas reuniões, um défice de 7% para este ano e de 4% para o próximo, mas são dados que os partidos que até agora têm estado a ser recebidos pelo ministro das Finanças e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares não revelam e remetem para o Governo, mais logo, essa divulgação.

O BE espera que nas reuniões "nos próximos dias" sobre o Orçamento do Estado para 2021 haja "uma alteração qualitativa na resposta" dada pelo Governo, avisando que na atual situação não existem as pressões sobre o défice.

No final da reunião, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, deixou claro que este encontro com o Governo não foi para prosseguir o diálogo que o partido tem mantido ao longo das últimas semanas sobre o Orçamento do Estado, adiantando que para isso haverá "outras reuniões ao longo desta semana", nas quais espera que possa ter algumas conclusões.

"Teremos reuniões nos próximos dias e esperamos que, essas sim, tenham uma alteração qualitativa na resposta que o Governo tem dado e na aproximação a posições que defendem não posições políticas, mas soluções para a vida das pessoas", apelou.

Questionado sobre o défice, Pedro Filipe Soares assinalou que o país atravessa "uma situação extraordinária e exatamente por isso um conjunto de pressões que existiam em torno da questão do défice não existem neste momento".

"Se queremos ter uma recuperação rápida deveremos dar prioridade ao investimento que ajude a essa recuperação. Se nós formos temerários na execução desse investimento nós estaremos a atrasar a nossa recuperação", avisou.

O líder parlamentar bloquista garantiu ainda que as medidas que o partido colocou em cima da mesa "são as responsáveis porque dão conta dessa necessidade de, no imediato, parar esta crise para que ela não se aprofunde".

"No período da troika à crise se foi acrescentando crise pelas escolhas e o resultado foi uma destruição brutal da economia, do emprego, dos rendimentos das famílias e é algo que nós não estamos disponíveis a aceitar neste quadro", advertiu.

PCP remete prognósticos para "final do jogo"

João Oliveira, do PCP, sublinha apenas que não deve ser o défice a ditar as políticas.

"A ideia de que, como a União Europeia agora dá uma folga até 2022, não precisamos de nos preocupar com isso, mas nesse ano temos de ter outra vez o défice cumprido a todo o custo parece-nos um critério errado na construção de qualquer Orçamento do Estado", avisou João Oliveira.

O deputado do PCP deixou os prognósticos em aberto.

"Diria que, em relação ao desfecho deste documento, aplica-se aquela frase desportiva: prognósticos só no final do jogo. Só quando a proposta de lei estiver apresentada é que estamos em condições de verificar se foram escritas, na proposta de lei do Orçamento do Estado, as medidas pelas quais nos temos batido", explicou o comunista.

O ministro das Finanças está esta terça-feira, desde as 09h30, no parlamento para apresentar aos partidos as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2021, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição.

Numa altura em que o documento não tem ainda aprovação garantida, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares avisou na sexta-feira os parceiros de negociação à esquerda que os avanços já registados nas conversações - em matérias como saúde, direitos laborais e políticas de rendimentos - têm como pressuposto a viabilização da proposta orçamental do Governo.

A votação na generalidade do OE2021 está marcada para 28 de outubro e a votação final global para 27 de novembro.

Notícia atualizada às 12h35