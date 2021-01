PSD diz que pandemia não se pode continuar a combater com "receitas de 2020"

O social-democrata compreende a necessidade de um novo confinamento © Filipa Bernardo/Global Imagens

O PSD considerou esta terça-feira que o Governo não pode continuar a responder e a combater a pandemia da Covid-19 com as "receitas de 2020", afirmando que a atual situação epidemiológica está descontrolada.

"Portugal vive o pior momento de resposta à pandemia desde que ocorreram os primeiros casos em março de 2020. É fundamental perceberem que não podemos continuar a combater uma pandemia em 2021 com as receitas de 2020", disse o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite.

No final da reunião de especialistas que decorreu durante a manhã no Infarmed, o social-democrata afirmou em declarações aos jornalistas que a situação epidemiológica atual é "verdadeiramente dramática" e que as próximas semanas vão exigir "um esforço gigantesco por parte de todos".

Compreendendo a necessidade de um novo confinamento, Ricardo Baptista Leite sublinhou, no entanto, que este é o resultado de erros que o executivo cometeu no ano passado.

"Falhou-se na preparação do inverno e no aliviar das medidas do Natal, mas temos de estar focados nas soluções e o PSD estará do lado das soluções, procurando apoiar o estado de emergência que vai ser apresentado na Assembleia da República", disse, apelando "que se faça mais".

Esse mais, prosseguiu, implica uma mudança de estratégia, que não pode passar por sucessivos confinamentos e desconfinamentos.

"Se não mudarmos de estratégia rapidamente, depois deste confinamento, ao levantar as medidas restritivas, voltamos a ter um risco do aumento de casos", alertou.

