PSD e CDS pensam no futuro, novas regras no crédito à habitação e outros destaques TSF

É um clássico do dia seguinte: PSD e CDS viram-se para dentro e entram em reflexão para decidir o caminho a seguir no futuro. À TSF, Miguel Pinto Luz disse que os sociais-democratas não precisam agora de "concursos de beleza" ou "protocandidatos", principalmente saídos da "Farinha Amparo".

Já João Almeida fala do "pior momento da história" do CDS, que perdeu a representação parlamentar, e pede a tal reflexão à direita.

Este domingo levou muita gente nova ao Parlamento, em especial com o crescimento do Chega. Se quer saber quem são, pode conhecer os nomes aqui:

E se quer saber o essencial do que se viveu na noite em que o PS voltou à maioria absoluta, aproveite para conhecer aqui os três atos desta trama.

Há novos limites para as durações dos créditos à habitação: para clientes acima de 35 anos a maturidade deve ser até 35 anos e créditos até 40 anos só deve ser disponibilizado para quem tenha até 30 anos de idade. As indicações são do Banco de Portugal.

A EDP foi condenada a pagar uma multa de mais de 60 mil euros a quatro trabalhadores em situação de pré-reforma por não estar a cumprir o acordo com eles assinado.

A seleção portuguesa de futsal está nas meias-finais do Europeu após ter vencido, esta segunda-feira, a Finlândia por 3-2.

O site do Parlamento português está indisponível para dar espaço a uma investigação sobre um ataque informático que terá acontecido este domingo. Ainda não é possível perceber se foi obtido acesso a informações sensíveis.

Rússia e Estados Unidos entraram esta em confronto no Conselho de Segurança da ONU a propósito das tropas russas na fronteira com a Ucrânia, enquanto os países ocidentais intensificam esforços diplomáticos para evitar a eclosão de um conflito militar.