PSD e Chega acusam PS de obstaculizar inquérito à TAP e questionam saída de Seguro Sanches

O líder parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), Joaquim Miranda Sarmento © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 10 Maio, 2023 • 15:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

PSD e Chega acusaram esta quarta-feira o PS de querer obstaculizar a comissão de inquérito à TAP face às notícias da demissão de Seguro Sanches, com André Ventura a pedir uma investigação sobre as razões da eventual saída do presidente.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, no final da conferência de líderes, o presidente da bancada do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, considerou que "nas últimas semanas, houve uma tentativa do PS de desvalorizar, desprestigiar" a comissão de inquérito à TAP e "obstaculizar o seu trabalho".

"Fizeram-no quando, há duas semanas, o líder do grupo parlamentar do PS acusou os deputados, sem qualquer evidência, de que teriam tornado pública informação classificada e agora, na notícia ainda por confirmar, da demissão do presidente da comissão, o deputado do PS Seguro Sanches", afirmou.

Questionado se o PSD já tem essa informação de forma oficial, Miranda Sarmento respondeu negativamente.

"Se se confirmar, é mais uma tentativa do PS de desvalorizar e obstaculizar trabalho da comissão", afirmou.

Sobre o mesmo tema, poucos minutos depois, o presidente do Chega, André Ventura, referiu igualmente as notícias sobre a saída de Seguro Sanches, "após pressões de vários partidos, incluindo o seu próprio".

"Isto mostra bem como é evidente que o Governo e o PS estão a tentar condicionar este dossiê, procurando encurtá-lo", acusou.

Ventura anunciou que, ainda hoje à tarde, pedirá ao presidente da Assembleia da República que desencadeie um inquérito "às pressões a que foi o sujeito" o presidente da comissão de inquérito à TAP.

"A saída de Seguro Sanches mostra como o PS está a tentar capturar e sequestrar essa comissão de inquérito", considerou o líder do Chega.

O presidente da Assembleia da República afirmou hoje que não recebeu, até meio da manhã, qualquer pedido de demissão por parte de Jorge Seguro Sanches relativamente à presidência da comissão de inquérito à TAP.

No final da conferência de líderes, no Parlamento, Augusto Santos Silva foi questionado pelos jornalistas sobre notícias que davam conta de que o deputado socialista já teria a sua decisão de saída tomada e, segundo a SIC, faltaria apenas acertar o momento com o presidente da Assembleia da Republica, com quem já se terá reunido.

"Não recebi ainda nenhum pedido de demissão que me deve ser apresentado, se e quando vier e receber pedirei ao partido que tem o direito, que está na sua vez, de designar o presidente da comissão que faça essa proposta", afirmou, referindo-se ao Partido Socialista.

"Estou desde as 10:30 fora do meu gabinete, às 10:29 não tinha chegado nenhuma correspondência nesse sentido", acrescentou Santos Silva.

Na terça-feira, o presidente da comissão de inquérito à TAP considerou urgente refletir se continuava a ter "as melhores condições" para cumprir o seu mandato, tendo pedido ao vice-presidente que o substituísse na condução da audição dessa tarde.