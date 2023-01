PSD e IL juntos ultrapassam PS. Ventura ultrapassa Montenegro. Cotrim sai em alta

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Judith Menezes e Sousa 22 Janeiro, 2023 • 09:05

Longe dos absolutos 41,4% que obteve há apenas um ano, nas eleições legislativas, o PS regista agora 27,1% de intenções de voto. O PSD fica a apenas dois pontos, com 25,1%, também abaixo do resultado eleitoral de 2022.

No campeonato da confiança para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, António Costa mantém vantagem de 10 pontos sobre Luís Montenegro, apesar de Costa ser o líder partidário com avaliação de desempenho mais negativa. Cresce, entretanto, o número daqueles (37%) que não escolhem qualquer um deles.

Em terceiro, o Chega volta a subir, recolhe 12,9% de intenções de voto e André Ventura é apontado não só como principal figura da oposição ao Governo, mas também como quem mais se destaca na liderança da direita parlamentar. Nos dois casos, a vantagem face a Montenegro ultrapassa os 10pp.

Na hora em que se prepara para mudar de líder, a Iniciativa Liberal, com 9,5%, quase duplica o resultado que lhe permitiu ganhar oito deputados e, o ainda presidente, João Cotrim de Figueiredo é o único líder com saldo positivo (+5pp).

Quando se somam, as intenções de voto do PSD e as da IL (25,1% + 9,5%) são superiores à votação no PS. Com o Chega, a soma da direita atinge 47,5%, valor superior à hipotética união entre o PS, a esquerda e o PAN (45%).

Em quinto e sexto, Bloco e PCP recuperam terreno: os bloquistas sobem quase 3 pp, para os 6,6%, enquanto o PCP, agora liderado por Paulo Raimundo, cresce para os 4,8%.

Questionados sobre a decisão do PCP de substituir Jerónimo de Sousa, 36% dos eleitores comunistas consideram que foi positiva, 15% respondem negativa e para 32% a decisão "não é boa, nem má".

O Livre de Rui Tavares continua com tendência de subida, agora para os 3,4% e o PAN de Inês Sousa Real está com 3,1%.

No fim da tabela, o CDS regista 1,4% de intenções de voto.

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados a intenção de voto e a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias de 10 e 14 de janeiro. Foram recolhidas 805 entrevistas, entre maiores de dezoito anos, residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.