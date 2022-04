Ucranianos recebidos por russos. Direita quer ouvir com urgência o presidente da câmara de Setúbal

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

Por Francisco Nascimento 29 Abril, 2022 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega vão chamar à Assembleia da República, com caráter de urgência, o presidente da câmara municipal de Setúbal, André Valente Martins. Em causa está a notícia do Expresso, que revela que cidadãos ucranianos estão a ser recebidos por russos pró-Putin no gabinete de apoio aos refugiados da autarquia comunista.

O PSD quer ainda ouvir a embaixadora ucraniana em Portugal, que denunciou publicamente o caso, que nas palavras do deputado Ricardo Baptista Leite merece "total repúdio".

"É absolutamente inaceitável esta atitude da câmara de Setúbal e de todas as entidades envolvidas. Tal exige que estas atividades sejam imediatamente interrompidas, até porque sabemos o que se passou com Fernando Medina na câmara municipal de Lisboa, e não podemos passar qualquer tipo de informação aos que são invasores da Ucrânia", lembrou.

O PSD vai ainda questionar o gabinete do primeiro-ministro, e apela a António Costa "a não ser complacente", afirmando de forma perentória "se mantém a confiança em organizações pró-Rússia".

E acrescenta: "Há famílias que estão a fugir da guerra e a procurar estabilidade no nosso país, não podem estar sujeitas a esta pressão psicológica".

Também em declarações aos jornalistas, a deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, descreve a situação como "vergonhosa" para Portugal, "num país que sempre lutou pela defesa dos direitos humanos".

O Bloco de Esquerda, por outro lado, enviou ao Governo um pedido de esclarecimento, com três questões, entre as quais "que medidas tem o Governo tomado para garantir os direitos de todas as famílias que recentemente chegaram a Portugal".

Governo pede esclarecimentos ao alto comissário para as migrações

Através de uma curta nota enviada às redações, o Governo faz saber que "solicitou com caráter de urgência ao alto comissário para as migrações todas as informações e esclarecimentos" sobre o caso.

Notícia atualizada às 13h15