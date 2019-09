PSD indica Álvaro Almeida para debate com Centeno

© Artur Machado / Global Imagens

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas disse esta segunda-feira à Lusa que o professor Álvaro Almeida está disponível para debater com Mário Centeno, que exige fazê-lo com um candidato a deputado.

"Se o Dr. Mário Centeno acha que não deve debater comigo, então que venha debater com o professor Álvaro Almeida, que foi coautor do programa económico [do PSD] e, portanto, está tão à vontade para discutir o plano económico do PSD como eu e é, de facto, candidato a deputado pelo PSD no Porto", afirmou Joaquim Miranda Sarmento em entrevista à Lusa.

O também mandatário nacional da campanha do PSD explicou que o partido "teve dois autores ou dois coautores do programa económico", que foram ele próprio e o professor Álvaro Almeida, da Faculdade de Economia do Porto.

"O ministro Mário Centeno diz que só debate com candidatos e, portanto, até desafiou o Dr. Rui Rio para um debate. [Mário Centeno] não debate diretamente comigo, nem tinha de o fazer, mas diz que não debate comigo e a razão é que não sou candidato a deputado", frisou na entrevista que será publicada na íntegra na quarta-feira.

"O professor Álvaro Almeida é candidato a deputado. Creio que é o sétimo ou oitavo da lista pelo Porto e o Dr. Mário Centeno creio que é o quinto da lista por Lisboa. Portanto, continuamos abertos a debater os dois programas económicos", acrescentou.

O ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, mostrou-se esta segunda-feira disponível para debater com o presidente do PSD, Rui Rio, ou com um candidato a deputado do PSD as previsões macroeconómicas dos programas eleitorais dos dois partidos.

"Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo", disse Mário Centeno aos jornalistas na sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa.

Apesar de se mostrar aberto a discutir com Rui Rio os programas, Mário Centeno assegurou ser "o oposto da fulanização da política em qualquer instância e em qualquer momento".

O debate público "não deve ser fulanizado, ao contrário daquilo que acabou por ser por quem, na verdade, não tem projeto para apresentar".

Na quinta-feira da semana passada, Mário Centeno não se tinha mostrado aberto a debater os programas macroeconómicos com Joaquim Sarmento, um dos responsáveis do programa e da área económica do PSD.

"Estamos num processo eleitoral, tivemos os debates entre os líderes de cada um dos partidos. Esse é o debate que se espera que exista numa eleição. Todos os outros são feitos entre cabeças de lista e candidatos a deputados. Acho que não é desse debate que estamos a falar, portanto não é bem um debate eleitoral", disse Mário Centeno na quinta-feira, à margem de um encontro com empresários na Nerlei - Associação Empresarial de Leiria.

O presidente do PSD, Rui Rio, tinha desafiado na terça-feira da semana passada o ministro das Finanças, Mário Centeno, a aceitar debater com o seu porta-voz para as Finanças, Joaquim Sarmento, as contas e modelos económicos dos dois partidos.

Hoje, Mário Centeno disse que "os líderes debatem com os líderes, os candidatos debatem com os candidatos".

Já no domingo, relativamente à "grande confusão" entre Mário Centeno ministro e Mário Centeno candidato a deputado, Rui Rio afirmou que Centeno "aproveita-se em larga medida do facto de ser ministro das Finanças para fazer intervenções que são mais próprias de quem é candidato a deputado, como ele é, neste caso pelo círculo de Lisboa".