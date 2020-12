PSD insiste em demissão de Eduardo Cabrita e acusa António Costa de ser "cúmplice"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © António Cotrim/Lusa

O PSD defende que Eduardo Cabrita não tem condições para continuar no cargo de ministro da Administração Interna há muito tempo e acusa o primeiro-ministro de ser cúmplice deste ao mantê-lo no Governo. Esta manhã, no Fórum TSF, o deputado social-democrata Duarte Marques criticou o Governo por se limitar a deixar que a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) seja substituída, em vez de levar mais alto as responsabilidades pelo caso do homicídio de um cidadão ucraniano, às mãos de agentes do SEF.

Esta quarta-feira, foi anunciada a demissão da diretora nacional do SEF, já depois de três inspetores do SEF terem sido acusados pela morte ocorrida a 12 de março, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

O PSD defende, no entanto, que as demissões não podem ficar por aqui e que o próximo a sair deve ser o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que tutela o SEF.

"Eduardo Cabrita já não tem condições para ser ministro há muitos meses, se calhar há quase dois anos", atira Duarte Marques, em declarações no Fórum TSF. "A responsabilidade política tem de ser assumida, sobretudo pela forma como o ministro geriu este processo. Estamos a falar de vários momentos em que o ministro foi apanhado a ocultar ou a mentir no Parlamento", aponta.

O PSD acusa Eduardo Cabrita de mentir e omitir informações no Parlamento 00:00 00:00

Os social-democratas consideram que Eduardo Cabrita é "um peso morto no Governo", um "monte de problemas", e que se o primeiro-ministro "acha que este ministro, com tudo o que já fez, deve ser do seu Governo, então é um belo espelho do Governo que temos".

Duarte Marques acusa o Governo socialista de perpetuar uma "cultura de impunidade política, de não responsabilização, em que os problemas são sempre causados pelos governos anteriores ou por meros diretores-gerais" e afirma que António Costa "é cúmplice desta situação".

Duarte Marques alega que o Governo procura "impunidade política" 00:00 00:00

Respondendo ainda às críticas da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que sugeriu que a audiência de Eduardo Cabrita sobre este tema na Assembleia da República - entretanto, marcada para a próxima terça-feira - estaria a ser atrasada, o deputado do PSD diz que "não há demora nenhuma" por parte da comissão.

"Isso não é verdade. O sr. ministro já foi chamado várias vezes", nota Duarte Marques. "É ele que dá a data da disponibilidade para estar presente. Tenho a certeza de que a primeira comissão já tentou de tudo para marcar isto na agenda, mas o Governo é muito hábil em adiar audiências ou a sobrepor audiências importantes de vários ministros, para que os temas fiquem escondidos. É uma manigância do Partido Socialista e do Governo", atirou.

O deputado social-democrata acusa os socialistas de "manigâncias" 00:00 00:00

Contactado pela TSF, o Ministério da Administração Interna adianta que o ministro nada tem a acrescentar neste momento e que Eduardo Cabrita irá ao Parlamento quando for marcada a audição - marcada, há instantes, para 15 de dezembro, terça-feira.

O gabinete do ministro recordou ainda que Eduardo Cabrita foi o primeiro a falar sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF, no Aeroporto Humberto Delgado.

*com Manuel Acácio e Margarida Serra