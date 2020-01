Desrespeitaram a disciplina de voto. Agora, PSD instaura processos a deputados madeirenses

Os três deputados decidiram abster-se, apesar de o PSD ter decretado o voto contra o OE2020 © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 27 Janeiro, 2020 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD vai instaurar processos disciplinares aos três deputados do PSD-Madeira com lugar na Assembleia da República, depois de estes terem desrespeitado a disciplina de voto imposta pelo partido, na votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira , os deputados madeirenses já foram informados da instauração dos processos.

Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves são os três deputados visados, que terão agora de responder perante os órgãos nacionais do PSD.

Notícia em atualização