PSD lamenta falta de investimento e "acumular de problemas" nos transportes em Lisboa

O presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro © Fernando Veludo/Lusa

Por Francisco Nascimento com Carolina Quaresma 17 Abril, 2023 • 09:18

Luís Montenegro viajou esta manhã entre Sintra e Lisboa, em mais uma iniciativa do Sentir Portugal, desta vez no concelho de Lisboa. A viagem decorreu sem sobressaltos, mas o líder do PSD diz que percebeu que os portugueses vivem dificuldades todos os dias para se deslocarem de casa para o trabalho.

"Os portugueses que vivem no concelho de Sintra e Amadora e que se deslocam para Lisboa todos os dias e que, muitas vezes, se vêm confrontados com a situação de não poderem chegar a horas aos seus empregos ou não poderem levar os seus filhos às escolas ou não poderem chegar às universidades para estudar tem-se devido a um acumular de problemas ao nível dos transportes públicos nas áreas metropolitanas, em particular, em Lisboa, onde há grandes lacunas de investimento, que se têm revelado perniciosas para a vida dos cidadãos. Eu quis simbolicamente experimentar aquilo que é o dia a dia dessas pessoas e as dificuldades que sentem", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas na estação do Rossio.

Na sexta-feira, Montenegro assumiu que num governo do PSD não entram políticos xenófobos e racistas. Questionado, esta segunda-feira, sobre se traçou uma linha vermelha ao partido de André Ventura, o presidente social-democrata não desfaz o tabu.

"Não tenho nada a acrescentar sobre isso. Estou motivadíssimo, mobilizadíssimo e focadíssimo em combater o PS e dar uma alternativa política a Portugal", sublinhou.