André Coelho Lima, Vice-presidente do PSD, nos Almoços Grátis da TSF

Por Sara Beatriz Monteiro e Anselmo Crespo 04 Março, 2020 • 15:52

O PSD, pela voz do vice-presidente do partido André Coelho Lima, lamenta que Correia de Campos não tenha sido eleito para o Conselho Económico e Social, sublinhando que o Partido Social Democrata não rasgou acordos e que "quem vota são os deputados", tendo os mesmos poder para decidir em quem querem ou não votar.

"Lamento o facto de no Conselho Económico e Social o doutor Correia de Campos não tenha sido eleito, precisamente porque a posição do PSD é uma posição de sentido de Estado e de sentido de responsabilidade", adianta André Coelho Lima.

As declarações do social-democrata surgem no programa da TSF "Almoços Grátis", depois de a Assembleia da República ter chumbado o nome de Correia de Campos para um segundo mandato na presidência do Conselho Económico e Social, mas também não ter dado também os necessários dois terços aos nomes indicados pelo PS para o Tribunal Constitucional - Vitalino Canas e Clemente Lima - nem à lista conjunta de socialistas e sociais-democratas para o Conselho Superior de Magistratura.

Carlos César: "Os partidos terão de voltar a conversar sobre essa matéria"

No mesmo plano, Carlos César acusa o PSD e alguns deputados do PS de não terem "assumido responsabilidades" nesta matéria, dizendo recusar "desculpas toscas, como a de Francisco Louçã, a dizer que o nome de Vitalino Canas contaminou as outras candidaturas".

Sem se pronunciar sobre se o PS pretende manter os mesmos candidatos nas próximas votações, o presidente do PS acredita que "os partidos terão de voltar a conversar sobre essa matéria, provavelmente com alteração de candidatos".