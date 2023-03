PSD na Madeira enaltece "estabilidade" e faz mira ao governo por falta de solidariedade

Miguel Albuquerque © Pedro Correia/Global Imagens

Os tiros foram dados. Se por um lado, na mira do PSD está sempre o governo e o alvo bem definido, por outro, importava também apontar a pistola para cima e vincar as eleições que se aproximam no médio prazo, onde os sociais-democratas precisam de bons resultados como de pão para a boca.

Num engalanado salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira deu para tudo isso e com o líder parlamentar do PSD na região, Jaime Filipe Ramos, a dar o mote ao dizer que "a União Europeia sempre foi mais amiga da Madeira do que a República". Adiante, o líder do governo regional, Miguel Albuquerque, concretiza que "o que é triste é que o Estado está sempre a reclamar da UE uma solidariedade que não tem para com as suas próprias regiões e territórios".

Em particular, na sessão de arranque desta iniciativa, o eurodeputado José Manuel Fernandes, que chefia a delegação social-democrata em Bruxelas, acrescenta que "os fundos europeus são mais-valia e acrescentam valor" na região e que "não são para substituir o Orçamento do Estado". Se a crítica estava implícita, José Manuel Fernandes concretiza para que fique ainda mais claro: "há muito a aprender em termos nacionais na utilização dos fundos para que eles acrescentem e não substituam".

E não é de agora que o assunto se coloca. Miguel Albuquerque aproveitou o púlpito, literal e mediático com a presença de jornalistas do continente, para insistir na revisão da lei das finanças regionais porque, também aí, há queixas. "Se nós queremos manter o Estado Social na região é decisivo que, no quadro de uma revisão das finanças regionais, a República, de uma vez por todas, assuma o que a UE tem assumido", vinca o líder do governo regional.

"A UE, bem ou mal, tem assumido algo que a República reclama a toda a hora mas nunca faz. A questão de assegurar que os custos da ultraperiferia são compensados, o Estado português demitiu-se de assumir responsabilidades no quadro das suas obrigações constitucionais", aponta Miguel Albuquerque frisando funções de soberania e lembrando também os sobrecustos da região com a saúde e educação.

Uma "pérola no Atlântico" com estabilidade

Por oposição àquilo que se passa noutra geografia atlântica, aqui a ideia é colocar a "estabilidade" na montra e com destaque. Seja pelo histórico na região, seja porque as eleições estão marcadas para outubro e, para já, nada indica que o PSD possa perder o poder na região.

Mas, nunca fiando, José Manuel Fernandes faz questão de dizer que "nesta pérola do Atlântico" respira-se "liberdade" e sente-se "estabilidade política que é essencial para o desenvolvimento". "Os eleitores da Madeira sabem que não podem desperdiçar votos e que o PSD é esse referencial de estabilidade", diz o eurodeputado utilizando uma das palavras mais mediatizadas das últimas 24 horas devido à situação política dos Açores.

Antes, já o líder parlamentar do PSD madeirense, Jaime Filipe Ramos, tinha também aproveitado a presença de todo o grupo de eurodeputados do PSD para lembrar, interna e externamente, que é importante as regiões ultraperiféricas continuarem com representação na Europa.

"Destaco a importância dos eurodeputados aqui presentes, mas também destaco a importância de continuarmos a ter eurodeputados das regiões ultraperiféricas porque o PSD não pode prescindir de tal representação", sublinha o líder parlamentar notando que o estatuto das regiões ultraperiféricas deve ser defendido de forma "acérrima" em Bruxelas.

Tiros dados no arranque de um programa de dois dias no qual se espera que Luís Montenegro aproveite o jantar para dar um impulso à política regional neste ano que é de eleições insulares. Para já, apenas previstas para o arquipélago da Madeira.