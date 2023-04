"PSD não é alternativa e quem vemos crescer é o Chega. Temos um problema para a democracia"

A deputada e antiga ministra socialista, Alexandra Leitão © Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

A aproximação entre PS e PSD, nas últimas sondagens, e a subida do Chega, podem condicionar a forma como o Presidente da República vai atuar nos próximos tempos na vida política. A ideia passou na última noite, pelo programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e da CNN Portugal, e foi admitida pela jurista e deputada socialista Alexandra Leitão.

"O PSD não é alternativa. E quando digo que o PSD não é alternativa não é só porque as sondagens demonstram que não é. Por que se nota no discurso, nota-se na ausência de propostas de alternativas e quem vemos crescer é o Chega. De facto, temos um problema para a democracia", considera a ex-ministra socialista.

Alexandra Leitão não acredita que o Presidente dissolva o Parlamento após o resultado das Europeias. 00:00 00:00

"Não acredito que, aconteça o que vier a acontecer nas eleições europeias, não acredito que haja uma dissolução da Assembleia da República. Por uma razão, o atual Presidente da República não vai querer ser responsável por levar umas eleições que levem ao aumento significativo da extrema-direita, populista, demagógica, anti-regime, anti-sistema, que é o Chega", acrescenta.

Já o historiador Pacheco Pereira responsabiliza o PSD e a falta de capacidade para ser alternativa para o aumento das intenções de voto no Chega. "É uma crise política que dissolve os partidos tradicionais no poder, que na verdade eles não funcionam como alternativa um ao outro. Nós hoje estamos com o ascenso do populismo, acompanhado com a radicalização do discurso político", avisa.

Pacheco Pereira responsabiliza o PSD e avisa para o discurso radical no plano político. 00:00 00:00

O centrista António Lobo Xavier atribui a subida do Chega, não apenas aos erros dos outros, mas também à forma como o partido de Ventura interpreta a contestação social, ocupando um lugar natural da esquerda. "O Chega também está do lado do populismo social, isto é, os vários setores descontentes não só com os erros do Governo do passado, erros variados, na escolha de políticos, erros em matéria de ética, erros em matéria de verdade e mentira. Não só estão descontentes com isso, mas também com os aspetos sociais", afirma Lobo Xavier, sublinhando que "o que há de novo aqui, é que esse descontentamento social não engrossa à esquerda e dá algum poder, ainda que transitório, alguma força eleitoral, ao Chega."

Lobo Xavier sublinha que o Chega aproveita e ocupa o espaço natural da esquerda. 00:00 00:00

As sondagens e a política, na edição desta semana de "O Princípio da Incerteza", um programa da TSF e da CNN Portugal, com moderação de Carlos Andrade.