PSD não vai ajudar Governo a alterar lei para avançar com aeroporto do Montijo

O vice-presidente do PSD, David Justino (à dir.) © Sara Matos/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Anselmo Crespo 26 Fevereiro, 2020 • 16:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

David Justino recusa a hipótese de o PSD vir a viabilizar uma proposta do Governo para alterar a lei e assim fintar o veto da autarquia da Moita e possivelmente do Seixal. "O PSD não é tido nem achado", frisa o vice-presidente do PSD, no programa "Almoços Grátis", da TSF.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação assumiu esta possibilidade quando confrontado com a notícia da TSF que dava conta de que a ANAC teria de chumbar o projeto, uma vez não reunir o consenso de todos os municípios.

"Isso era um pontapé no Estado de direito. A lei é estúpida? É, mas é a lei." Para o social-democrata, tal só seria uma possibilidade se pensado "há dois ou três anos", e não "em cima do acontecimento".

O vice-presidente do PSD considera que o Governo está metido numa "grande alhada", para a qual o PS já deveria estar "sensibilizado", porque a lei "já tem 13 anos", tem assinatura socialista e "já houve oportunidade de a mudar".

"O PSD não irá alterar uma lei só por causa disto", diz mesmo.