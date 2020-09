PSD, PCP e Bloco juntos num requerimento para ouvir comissão de trabalhadores do Alfeite na AR

Iniciativa parlamentar é um acontecimento raro por reunir os deputados dos três partidos © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara e Catarina Maldonado Vasconcelos 25 Setembro, 2020 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

PSD, PCP e Bloco de Esquerda pedem a audição parlamentar do Conselho de Administração e da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, de acordo com um documento a que a TSF teve acesso.

Os três partidos realçam que a nova administração do Alfeite foi empossada em maio e "ainda não é conhecida a sua estratégia para o futuro do Arsenal", o que motiva "grande inquietação entre os trabalhadores". Por considerarem o Arsenal do Alfeite "uma instituição de referência para a construção e manutenção naval em Portugal", os grupos parlamentares pedem que José Miguel Antunes Fernandes, presidente da administração, e a Comissão de Trabalhadores sejam ouvidos.

A iniciativa parlamentar é um acontecimento raro por reunir os deputados dos três partidos.