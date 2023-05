PSD pede audição parlamentar de ministra da Coesão Territorial

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 12 Maio, 2023 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD pediu esta sexta-feira a audição parlamentar da ministra da Coesão Territorial, na sequência do 'chumbo' pelo PS de várias recomendações do partido para valorizar o interior e de uma visita realizada pelo parlamento à Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Os deputados sociais-democratas recordam que a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder visitou, na segunda e terça-feira, os vários municípios da Comunidade Intermunicipal do Algarve, reunindo com "autarcas, representantes locais, empresários".

Na sequência "da identificação de desafios tão diversos nesta região" e "no seguimento do chumbo pelo Partido Socialista de várias iniciativas do PSD sobre a valorização do interior", o grupo parlamentar social-democrata solicitou a audição com caráter de urgência da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Na quinta-feira, o PS 'chumbou' as cinco recomendações apresentadas pelo PSD num debate sobre o interior, com o argumento de que são "uma mixórdia de temáticas" e que o Governo tem um programa de valorização destes territórios consistente.

No final de um debate fixado pelo PSD, foram rejeitados os cinco projetos de resolução dos sociais-democratas -- que pediam resoluções de problemas em áreas como a saúde, ordenamento do território, conectividade digital, acessibilidades e património -- com votações variadas, mas todos com o voto contra do PS, isolado em quatro deles.

"Não sendo reformas de fundo - admitimos - assumia o propósito de assegurar o suporte de vida dos territórios e das populações do interior e melhorar a sua insuportável falta de qualidade de vida", justificou o vice-presidente da bancada do PSD Luís Gomes, no encerramento da discussão.