PSD pede debate parlamentar sobre Pedrógão Grande

O grupo parlamentar do PSD requereu esta quarta-feira o agendamento de um debate de atualidade para a sessão plenária de quinta-feira com o tema "Pedrógão Grande, três anos depois" para assinalar os incêndios nesta região.

De acordo com o Regimento da Assembleia da República, os debates de atualidade realizam-se antes da ordem do dia, têm presença obrigatória por parte do Governo e são abertos pelo partido que fixou o tema, seguindo-se um período de pedidos de esclarecimento e de debate.

A comissão parlamentar de inquérito sobre a atuação do Governo nos donativos para recuperar as zonas afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, pedida pelo PSD, já tomou posse, mas foi suspensa devido à pandemia de covid-19 e ainda não foi retomada.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, anunciou que a bandeira do parlamento vai estar hoje a meia-haste em memória das vítimas dos incêndios florestais de há três anos em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

Em 17 de junho de 2017, deflagrou em Pedrógão Grande um incêndio florestal, que depois alastrou aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ansião, Sertã, Pampilhosa da Serra e Penela, que fez 66 mortos e 254 feridos.

Na sua mensagem, Ferro Rodrigues salienta que hoje se assinala o Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, instituído por resolução do parlamento, e que a bandeira da Assembleia da República encontra-se a meia-haste.