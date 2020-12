PSD preocupado com vacinação dos profissionais do Hospital das Forças Armadas

Hospital das Forças Armadas do Porto © José Colho/Lusa

Como e quando? O PSD deu entrada a uma pergunta na Assembleia da República dirigida aos ministros da Defesa e da Saúde para perceber quais os planos para vacinar os profissionais de saúde afetos ao Hospital das Forças Armadas.

Lembrando que este é "um hospital que não deixa de ser público" e que "está na linha da frente no combate à Covid-19", a deputada Ana Miguel dos Santos nota que a indicação que a bancada do PSD recebeu é a de que "não existe neste momento nenhuma vacina dentro de nenhuma das estruturas para se iniciar o processo de vacinação aos profissionais de saúde que integram o Hospital das Forças Armadas nas suas diversas unidades".

A parlamentar nota ainda que "não existe qualquer indicação de um prazo próximo", daí a preocupação do partido visto que estes profissionais ficam "em desvantagem" numa altura em que estão "a receber doentes com Covid-19, mas também com outras patologias".

Na pergunta dirigida a João Gomes Cravinho e a Marta Temido, a bancada pede a confirmação destas informações ao governo, mas também "qual a data em que está prevista a vacinação dos profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas".

A TSF também já questionou a tutela sobre este assunto, sem resposta até ao momento.