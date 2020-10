PSD propõe comissão independente para fiscalizar contratos públicos

Adão Silva © Mário Cruz/Lusa

Um dia depois de se saber das "conversações" entre PS e PSD para a revisão do código de contração pública, os sociais-democratas já deram entrada na Assembleia da República das propostas de alteração ao diploma do governo e, entre elas, salta à vista a criação de uma comissão independente para acompanhar e fiscalizar os contratos.

À TSF, o líder parlamentar Adão Silva sublinha que se trata de uma questão de "grande transparência e rigor" e que o objetivo é "deixar tudo muito transparente" para que não restem dúvidas sobre a utilização dos fundos europeus porque, caso contrário, "é Portugal e os portugueses quem perderiam". Na proposta do PSD lê-se que a comissão independente a criar é composta "por cinco membros, quatro dos quais designados pela Assembleia da República e um pelo Governo".

Vai competir a esta comissão o acompanhamento e a fiscalização da aplicação das medidas especiais de contratação pública, "assegurando de modo especial o cumprimento das exigências de transparência e imparcialidade aplicáveis aos respetivos procedimentos". A cada seis meses, a comissão produzirá um relatório que deverá enviar a todos os deputados e ao governo.

Da proposta social-democrata há ainda o fixar de um teto máximo de um milhão de euros nos contratos com consulta prévia, contrapondo à proposta inicial do governo que estabelecia esse teto no valor de 5,3 milhões de euros. "Era um valor manifestamente exagerado", sublinha Adão Silva.

No diploma original do governo, previa-se que as medidas especiais de contratação pública em matéria de projetos cofinanciados por fundos europeus estivessem relacionados com "habitação e descentralização, tecnologias de informação e conhecimento, de execução do Programa de Estabilização Económica e Social, de gestão de combustíveis no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e, ainda, de bens agroalimentares".

O PSD decide estender ainda a "equipamentos do setor da saúde, em unidades de cuidados continuados e integrados, em respostas sociais no âmbito das pessoas idosas, da deficiência, da infância e da juventude".

Só na próxima semana é que se saberá oficialmente se as propostas do PSD serão viabilizadas, mas esta quinta-feira, o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia adiantou aos jornalistas que "o PSD foi um dos partidos que apresentou propostas e PS já manifestou concordância relativamente a essas propostas". Do lado do PSD ainda há alguma cautela em cantar vitória, Adão Silva diz à TSF que "só quarta-feira é que sabemos" se as medidas vão de facto ser acolhidas.