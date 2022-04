PSD quer delegação parlamentar a visitar Kiev

© Manuel de Almeida/Lusa

O PSD deu entrada de um requerimento na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para constituir uma delegação da Assembleia da República que vá à Ucrânia.

Lembrando que "já vários Primeiros-Ministros de países europeus, representantes da União Europeia e várias delegações de eurodeputados passaram pelo Parlamento ucraniano", o PSD defende que "é preciso continuar e aprofundar o apoio à causa ucraniana".

"No sentido de demonstrar ao povo ucraniano que não está sozinho nesta luta pela independência e liberdade, pela democracia, por um estado de direito e pela paz, apelamos a V. Exa., para que possa enveredar os seus mais diligentes esforços junto do Conselho Supremo da Ucrânia para que uma delegação de deputados desta Comissão possa realizar uma missão parlamentar com os seus congéneres ucranianos", lê-se no requerimento enviado ao presidente da Comissão, Sérgio Sousa Pinto.

