PSD quer centro de treinos da Ryanair no Algarve

Depois de o CEO da Ryanair ter assumido que Portugal estaria melhor posicionado do que Espanha para instalar um centro de treinos de pilotos da companhia aérea, Cristóvão Norte, presidente da comissão política distrital do PSD-Algarve, considera que esse investimento poderia ser "estratégico" para a região.

Em comunicado, o social-democrata defende que essa possibilidade, reforçaria "o vínculo com a Ryanair na região, já que da mesma, em larga medida, depende uma fatia significativa dos movimentos de passageiros do Aeroporto Internacional de Faro, Gago Coutinho".

Em tom de crítica, adianta que "se a AMAL se quer fazer mais útil, a par com outras entidades regionais, deve junto do AICEP e da empresa [Ryanair] lutar por um grande investimento que traz emprego e sustentabilidade ao aeroporto e à região". "Infelizmente, vemos muita passividade e escassa iniciativa. Não podemos esbanjar oportunidades estratégicas como esta", adianta.

O CEO da Ryanair afirmou recentemente que Portugal estava melhor posicionado do que Espanha para receber o centro de treinos da companhia aérea irlandesa.

O autarca do Porto já mostrou disponibilidade para que esse investimento fosse feito numa das autarquias da área Metropolitana. Para Rui Moreira, o facto de "o município do Porto não ter instalações disponíveis" não impede que o projeto venha a ser instalado na região."Não temos uma visão paroquial", garantiu. "O que dissemos à Ryanair é que provavelmente em Matosinhos, na Maia ou, porventura, em Vila do Conde poderá ser possível", adiantou.

Mas Cristóvão Norte lembra que a Ryanair tem uma grande fatia dos voos para o Algarve e uma base aérea sediada no aeroporto de Faro. Um centro de treinos dos pilotos seria a "cereja no topo do bolo". "O Algarve não pode contar com a TAP", garante. O antigo deputado sublinha que a Ryanair "é quase uma companhia de bandeira do Algarve" e que tem um peso significativo no número de passageiros desembarcados na região.

O dirigente regional do PSD lamenta, no entanto, a" muita passividade" existente na região na tentativa de obter este investimento.

Tanto a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), como a Região de Turismo do Algarve rejeitaram comentar estas declarações.