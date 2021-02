PSD quer ouvir administração da Lusa e Governo sobre situação financeira da agência

Edifício Agência Lusa, em Lisboa © Pedro Rocha/Global Imagens

O PSD pediu a "audição urgente" no parlamento do conselho de administração da Agência Lusa e do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, sobre a situação financeira da empresa.

"Nos últimos tempos têm sido várias as preocupações manifestadas pela administração da Agência Lusa relativamente a dificuldades sentidas pondo em causa o normal funcionamento da empresa", referem os deputados sociais-democratas no requerimento hoje divulgado e dirigido à Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação.

Para o PSD, "esta situação fica agora agravada com as declarações prestadas por Joaquim Carreira, diretor de áreas de suporte da Agência Lusa, no passado dia 21 de Janeiro", que "a empresa 'só tem tesouraria para um mês e meio', sendo muito preocupante a situação financeira em que se encontra a agência noticiosa".

"Recorde-se que a Agência Lusa, única agência de notícias portuguesa de âmbito nacional, presta ao Estado português, sócio maioritário da empresa, um serviço de interesse público relativo à informação dos cidadãos e o seu funcionamento rege-se pelo Contrato de Prestação de Serviço Noticioso e Informativo de Interesse Público celebrado com o Estado Português", salienta o PSD.

Os sociais-democratas justificam, assim, o pedido de audição parlamentar do conselho de administração da Agência Lusa "sobre as condições de funcionamento da Lusa" e ao secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, "enquanto titular dos interesses do acionista maioritário e também contraparte do Contrato de Prestação de Serviço Noticioso e Informativo de Interesse Público, relativamente às obrigações e responsabilidades que cabem ao Estado assumir de modo a que a Lusa possa cumprir as suas funções".