PSD quer ouvir ex-adjunto de Galamba na comissão de inquérito à TAP

O PSD quer ouvir na comissão parlamentar de inquérito à TAP Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba e já entregou um requerimento ao presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches.

"Os deputados do PSD na Comissão Parlamentar de Inquérito vêm requerer que a TAP seja agendada com a máxima urgência a presença do referido Assessor na Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP, para testar os devidos esclarecimentos sobre os factos", pode ler-se no requerimento do PSD.

Os social-democratas justificam o pedido com as declarações "muito graves" proferidas esta sexta-feira pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acusando os outros grupos parlamentares de "violarem a lei e de passarem informação à comunicação social", mas não se fica por aqui.

"Porque foi posta em causa a garantia de confidencialidade relativamente à informação entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP a que estão obrigados os deputados que a integram, os assessores dos Grupos Parlamentares e funcionários parlamentares", escreveram no requerimento.

O PSD quer esclarecer também se a referida fuga de informação poderá ter acontecido a partir do próprio Ministério das Infraestruturas, se houve "combinação prévia de perguntas e das respostas a dar" na audição da ex-CEO da TAP na comissão de inquérito e se a demissão do ex-adjunto originou "desacatos graves" no ministério, levando Frederico Pinheiro a fazer acusações "de sujeição a tentativa de ocultação e falseamento de informação".

Uma nota que surge depois de o adjunto exonerado do ministro João Galamba, Frederico Pinheiro, ter acusado o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO.

Frederico Pinheiro referiu que, no seguimento das revelações feitas a 4 de abril, na audição da ex-presidente executiva (CEO), Christine Ourmières-Widener, na comissão parlamentar de inquérito à TAP (CPI), João Galamba reuniu-se consigo para abordar o tema da reunião preparatória de 17 de janeiro, na véspera de uma audição da gestora na comissão parlamentar de Economia.

Segundo o comunicado, partilhou, "oralmente, os seus apontamentos, tendo ficado claro que, naquela reunião de 17 de janeiro, tinham sido articuladas perguntas a serem efetuadas pelo GPPS [grupo parlamentar do PS] e tinham sido referidas as respostas e a estratégia comunicacional da CEO da TAP".

De acordo com o adjunto exonerado, "ficou indicado que, em caso de requerimento pela comissão parlamentar de inquérito, as notas não seriam partilhadas por serem um documento informal".

Frederico Pinheiro diz também que não concordou com um comunicado enviado pelo Ministério das Infraestruturas, a 6 de abril, onde se indica que o então adjunto tinha estado presente na referida reunião preparatória.

Contactado por João Galamba, na terça-feira, 25 de abril, Frederico Pinheiro terá deixado "claro que a decisão que tomaram de não revelar a existência das notas teria de ser revista". "João Galamba teve uma reação irada", refere o comunicado.

O adjunto exonerado diz que, na terça-feira à noite, enviou ao ministro, por 'email', as notas das reuniões de 16 e 17 de janeiro, acompanhadas por uma sugestão de mudança na resposta a enviar à comissão de inquérito.