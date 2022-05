Iberia em vez da TAP? PSD quer ouvir presidente do Turismo de Portugal no Parlamento

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 27 Maio, 2022 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD quer ouvir no parlamento o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, sobre declarações de incentivo a parcerias com companhias áreas estrangeiras, nomeadamente a espanhola Iberia, em detrimento da TAP.

Num requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Economia, os sociais-democratas recordam que a transportadora aérea nacional se encontra "em processo de reestruturação, ao abrigo de um Plano de Recuperação apresentado a Bruxelas, que assume o custo de 3,2 mil milhões de euros, implicando um elevado esforço nacional da parte dos portugueses".

Segundo noticiou na quinta-feira o Jornal de Notícias, num encontro com agentes da região do Norte com a presença da secretária de Estado do Turismo, o presidente do Turismo de Portugal terá feito afirmações que o PSD classifica como "desconcertantes" e que "contrariam em absoluto a posição oficial do Governo relativamente à transportadora aérea nacional, ao seu papel no espaço geográfico nacional e ao serviço que é suposto prestar aos portugueses".

De acordo com a notícia, Luís Araújo aconselhou aqueles agentes "a esquecer a TAP como parceiro estratégico e, em vez de insistirem nas críticas, a virarem agulhas para a Iberia, pela diversidade de ligações em Madrid".

"Dadas as declarações proferidas e a relevância das mesmas na estratégia da companhia, e considerando que se irão iniciar, já na próxima semana, audições aos sindicatos dos trabalhadores da TAP bem como à CEO da companhia e ao presidente do Conselho de Administração, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer a comparência urgente nesta Comissão do Presidente do Turismo de Portugal", justificam os deputados sociais-democratas.