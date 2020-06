PSD quer saber como vai Governo apoiar emigrantes com dificuldades económicas

Na Suíça há portugueses nas filas para receberem cabazes de ajuda © Salvatore Di Nolfi/EPA

O PSD questionou esta terça-feira o Governo sobre os apoios previstos para os portugueses residentes no estrangeiro que se encontram em dificuldades económicas, depois de terem sido noticiadas situações de carência na Suíça.

Na pergunta entregue esta terça-feira no Parlamento e dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os sociais-democratas referem-se a notícias recentes de alertas lançados por representantes da comunidade portuguesa na Suíça.

No domingo, a agência Lusa noticiou a presença de portugueses nas filas para receberem cabazes de ajuda alimentar na Suíça, com base em relatos do conselheiro das comunidades neste país, José Inácio Sebastião.

"Na Suíça residem atualmente cerca de 220 mil portugueses e muitos desses nossos compatriotas, especialmente os que trabalham no setor da economia doméstica e os trabalhadores temporários, mesmo mantendo o seu emprego, podem ter perdido com a crise sanitária e as medidas restritivas que lhe sucederam cerca de 80% do seu rendimento mensal, o que, em muitos casos, levou a situações de carência económica", avisam os sociais-democratas.

O PSD questiona diretamente o Governo se tem conhecimento desta situação na Suíça "em que muitos portugueses se vêm obrigados a recorrer à ajuda alimentar distribuída pelas autoridades locais" ou de "outras situações idênticas noutras comunidades portuguesas".

"Que medidas tem o Governo preparadas para apoiar estes portugueses que se encontram em maior dificuldade económica nas nossas comunidades em resultado da pandemia de Covid-19?", questionam os sociais-democratas.

Para o PSD, o alerta que foi lançado em relação à Suíça "não é, infelizmente, um caso isolado, pois existem várias outras comunidades quer na Europa, quer fora da Europa, que, mesmo sem se saber ainda totalmente os efeitos desta crise, passam também por dificuldades económicas com muitos portugueses sem trabalho", apontando também problemas no Reino Unido.

"É fundamental que se garanta, nas comunidades portuguesas, o apoio social e económico aos mais vulneráveis, aos idosos, aos carenciados, aos desempregados e a todos aqueles que se encontram doentes. Não podemos deixar de prestar uma atenção a todos os portugueses que residem no estrangeiro e que neste momento necessitam da ajuda do Estado português", defendem os deputados do PSD.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Em Portugal, morreram 1436 pessoas das 32 895 confirmadas como infetadas, e há 19 869 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.