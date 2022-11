Manter Isabel dos Santos "intocável"? PSD quer saber "se e por que razão" Costa interferiu

Luís Montenegro e António Leitão Amaro © Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

O PSD, pela voz de António Leitão Amaro, desvaloriza a demissão de Miguel Alves e quer saber se António Costa interferiu realmente junto do Banco de Portugal para manter Isabel dos Santos intocável e por que razão o fez.

"O que é novidade, e o senhor primeiro-ministro deve responder ao país, é se e por que razão interferiu junto de uma instituição independente, do Governador do Banco de Portugal, para manter aparentemente, segundo notícias reportadas, intocável Isabel dos Santos", disse António Leitão Amaro à entrada para a reunião do Conselho Nacional do PSD.

O PSD considera que "seria uma situação demasiado grave" e, por isso, "o primeiro-ministro tem de responder".

E reitera: "O primeiro-ministro tem de responder àquela que é a novidade de hoje: se e por que interferiu junto de uma instituição independente para manter intocável Isabel dos Santos."

Sobre a demissão do secretário de Estado Miguel Alves, António Leitão Amaro considera apenas que "não é novidade".